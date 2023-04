Luís Freire: «Quanto mais acima estivermos mais valorizado será o nosso trabalho»

Depois do desaire frente ao Benfica, o Rio Ave encara o jogo com o Portimonense com o máximo de ambição, ainda que o técnico Luís Freire tenha considerado, na antevisão da partida, que o facto de a sua equipa ter feito uma boa exibição contra os encarnados não tenha de servir como motivação para o jogo deste sábado."Temos vindo a querer demonstrar a evolução da equipa e a nossa qualidade, mas o jogo do Benfica já é passado para nós, já o debatemos e agora vem aí o Portimonense. É um jogo diferente, contra um adversário muito físico e que tem um estádio com um excelente relvado, mas com dimensões mais curtas em termos de largura. Vai ser um jogo de duelos, de grande intensidade e temos de estar com um chip diferente. Ao longo da segunda volta, e não só no jogo contra o Benfica, temos visto evolução e uma maior capacidade de termos bola. Temos tido mais capacidade de chegar à baliza adversária e temos sido uma equipa ligada e pressionante. A nossa responsabilidade é termos esta personalidade em todos os jogos, não podemos abdicar dessa imagem até ao final do campeonato. Temos a responsabilidade de ser esse Rio Ave com o qual os rioavistas cada vez mais se identificam. O adversário é difícil e quer somar pontos, mas também sabemos que, quanto mais acima estivermos, mais valorizado serão o nosso trabalho, os nossos jogadores e o clube em si", começou por referir.Destacando o facto de todos os jogos fora na Liga Bwin serem difíceis e a questão de o Rio Ave só ter dois triunfos na condição de visitante, Luís Freire descreveu ainda o que espera do Portimonense: "O Portimonense é uma equipa que normalmente utiliza em 3-5-2 no qual os laterais, o Moufi e o Seck, jogam muito projetados. Pode jogar com um 6 e dois 8, com dois 6 e um 10, pode jogar em 4-2-3-1 ou até em 4-3-3... Estamos preparados para isso tudo, é uma equipa muito estratégica na forma como olha para o adversário e tenta tirar o melhor partido do jogo. Estudam bem o adversário e tenta ao máximo condicioná-lo, sabemos que temos de estar preparados para este jogo de duelos. Se calhar vai ser um jogo menos bonito e mais de sacrifício e luta porque o adversário assim o obriga no seu campo. Tentámos preparar a equipa para isso e sinto que amanhã vamos estar com o foco certo".O timoneiro dos vila-condenses concluiu estabelecendo os objetivos para o que falta jogar à sua equipa nesta época. "O primeiro grande objetivo é ganharmos ao Portimonense, o nosso foco é esse. Depois queremos somar os dez pontos que faltam para fazermos uma segunda volta melhor do que a primeira. Sabemos que, ganhando este jogo, ficamos com 36 pontos e que esta deixa de ser uma época tranquila e passa a ser uma época consolidada em termos de objetivo principal, que é a permanência. Até ao final queremos somar esses pontos, mas também queremos ser o Rio Ave que fomos contra o Benfica e que temos sido ultimamente no jogo contra o Portimonense", rematou.O início do jogo em Portimão a contar para a jornada 27 da Liga Bwin está agendado para as 18 horas deste sábado.