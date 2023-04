Luís Freire: «Queremos acabar em beleza»

Luís Freire fez esta quinta-feira a antevisão ao jogo com o Arouca que abre a jornada 30 da Liga Bwin, esta sexta-feira às 20H15."Nunca fui tão crítico porque a equipa também nunca me deu razões para isso e não é assim. Este grupo sabe o que faz e a imagem que sempre teve de exigência aqui dentro, mas o que foi dito está dito. Temos de nos agarrar aos últimos 15 minutos desse jogo, em que demos uma resposta forte, fomos bastante resilientes e reativos na adversidade. Essa é a imagem que ficou na minha cabeça e agora é transportar isso para o jogo com o Arouca. O que está falado está falado. Temos a noção clara do que faltou nesse jogo e a última imagem é que fica. Queremos dar outro tipo de resposta logo a começara o jogo e vamos estar determinados em fazê-lo. Sei que os jogadores também não gostaram do que fizeram no último jogo e acredito que vamos iniciar este de uma forma mental bem forte.""Se formos ver os jogos todos do Rio Ave percebemos que todos os jogadores já foram titulares, ao longo de uma época isso é normal. O plantel tem dado boas respostas mesmo na adversidade e temos tido bons comportamentos ao longo da época. Até ao final, também temos esse objetivo de ver mais jogadores, até porque o nosso objetivo principal está concretizado. Se me dissessem no início da época que o Rio Ave estaria nesta altura com 13 pontos de avanço para os lugares perigosos eu ficaria todo contente. Portanto, agora é ver tudo o que fizemos para trás e acabar em beleza, é isso que queremos e com o sentido de resposta que tempos de dar já neste jogo com o Arouca.""Lá em Arouca tivemos um jogo extremamente difícil e conseguimos a vitória. Estamos a falar de uma equipa muito forte fora de casa, que ganha ou empata em campos muito difíceis. Uma equipa fortíssima no contra-ataque e no que é a transição defensiva. Tem jogadores muito interessantes e uma dinâmica ofensiva também muito interessante e organizado em três anos de trabalho com o mesmo treinador. Tem sido uma equipa muito forte na concretização daquilo que cria, uma equipa confiante e estamos à espera de ver isso tudo, mas como já disse temos de demonstrar a fome de ganhar e esta é uma boa oportunidade para respondermos que não conseguimos fazer no Bessa.""E nós temos, que é fazer melhor do que na primeira volta, ou seja esse objetivo palpável é fazer 43 pontos, mas não vale a pena estarmos a falar disso sem começar por fazer os 38 pontos e olhar para o que é objetivo do próximo jogo. Temos uma imagem para dar, jogadores para valorizar, alguns deles que já foram muito valorizados ao longo da época e sabem que se acabarmos mal vamos todos perder com isso. A ideia é acabar bem, faltam cinco jogos e cinco finais, queremos acabar como uma equipa que sempre honrou e dignificou o Rio Ave."