Luís Freire: «Queremos consolidar o Rio Ave na 1.ª Liga»

Apesar de assumir que o plantel do Rio Ave ainda está longe de estar fechado, Luís Freire mostra-se satisfeito com o trabalho desenvolvido até ao momento pelos vila-condenses.

"Faltam ajustes ao plantel, tal como deve faltar em quase todos os clubes portugueses. O mercado está aberto até 31 de agosto, portanto ainda estamos numa fase muito inicial da época. O plantel ainda pode ter entradas e saídas, mas vamos com calma porque estamos todos a ver o mesmo. Queremos fazer uma boa época e consolidar o Rio Ave na 1ª Liga. Reforços? Há muito trabalho que vem de trás e, como eles estão a ser contratados com critério, sentimos que as características deles lhes permitem ter uma adaptação rápida", disse.

O técnico abordou ainda o documentário produzido pelo clube sobre a temporada 2021/22: "Fomentámos um grande espírito de família e foi esse o segredo. O documentário espelha bem a união que há entre todos e isso fez a diferença. Muitos de nós somos os mesmos e sentimos que o nosso trabalho tem de ser honrado na 1ª Liga e que temos de nos dar a conhecer na 1ª Liga. Esse é um desafio que temos internamente".