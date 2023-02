Luís Freire: «Queremos equipa proativa e que coloque muita energia em campo»

Luís Freire fez ao final da manhã a antevisão do jogo com o Chaves deste domingo, às 15h30 em Vila do Conde."Olhando primeiro para o que esperamos da nossa equipa. Queremos uma equipa que tenha a iniciativa do jogo, que seja proativa e que coloque muita energia em campo. No fundo, que seja uma equipa a jogar para ganhar, com uma entrega total e um compromisso coletivo que a leve a cumprir esse grande objetivo. Estamos sempre mais focados em nós no que podemos fazer no jogo. Queremos ser aguerridos e competitivos, lutando até ao fim pela vitória, pois sabemos que se o conseguirmos daremos um passo muito importante rumo ao nosso grande objetivo.""Um Chaves com um 4x3x3 com dinâmicas bem implementadas já há muito tempo pelo míster Vítor Campelos, uma equipa com qualidade quando tem a bola. Temos de ser muito aguerridos nos duelos e mostrar grande capacidade. Estamos bem identificados com o adversário, que tem feito um campeonato muito regular e queremos vencer para podermos ultrapassar este adversário na tabela e sairmos deste jogo bem mais reforçados nos nossos objetivos. Aproveito para fazer um apelo aos nossos adeptos, que compareçam em força para nos ajudar a cumprir estes objetivos.""Temos de ter a noção de que os jogos são todos muito diferentes uns dos outros. A nossa forma de olhar para este jogo tem de ser igual à que aconteceu no Dragão. Só faz sentido entrar em campo com uma equipa com os mesmos traços gerais do que fez no jogo anterior. Sabemos o que temos de fazer, estamos organizados e todos os jogos são oportunidades que temos para demonstrar o nosso valor. No Dragão foi uma boa exibição, tal como já tinha acontecido com o Estoril, em que fizemos uma bela segunda parte a até com o Sporting. Temos de dar continuidade à procura desse equilíbrio, estando comprometidos com o clube e os adeptos. Jogar bem e vencer é o equilíbrio perfeito. Queremos as duas coisas, mas sabemos que nem sempre isso é possível. Estou satisfeito com a qualidade que o grupo tem apresentado nos últimos jogos.""Tal como o do Estoril, que era mesmo importante nesse sentido, mas também porque a equipa já não ganhava há algum tempo. Vamos ter pela frente um adversário direto e ganhando este jogo ficaremos numa posição mais confortável para essa posição sair reforçada porque pode-nos aproximar do grande objetivo. Penso que chegando aos 34 ou 36 pontos deve chegar para a permanência e vamos fazer tudo para nos aproximarmos rapidamente dessa meta e depois vemos o que virá."O presidente ainda há pouco tempo falou sobre isso. Esse é um processo entregue à direção e à parte administrativa e nós estamos apenas focados nos jogos e nos jogadores que estão disponíveis. O Aziz não está disponível."