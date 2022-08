Luís Freire: «Queríamos o quarto golo, porque quem marca 3, pode marcar 4»

Fechado um duelo com o FC Porto que acabou com uma vitória surpreendente por 3-1 , Luís Freire mostrou-se naturalmente satisfeito pelo triunfo alcançado, em especial pela forma como os seus jogadores se bateram."Estivemos bem na primeira parte. Fomos agressivos na pressão. Vínhamos com isso em mente, ser mais desafiadores do que fomos com a outra equipa grande. Quisemos pressionar e criar intranquilidade na saída do FC Porto. Tentámos ao máximo munir a nossa equipa contra o FC Porto. Tínhamos de superar-nos, individual e coletivamente. O primeiro golo é uma grande jogada. Depois conseguimos sair em contra-ataque, com malta rápida na frente, com uma defesa muito consistente. Demos espaço entrelinhas, mas o FC Porto não foi eficaz, é verdade. Nos lutámos bem", começou por comentar, à SportTV."O FC Porto reage na segunda parte, mas nós queríamos o quarto golo, porque quem marca 3, marca 4. Tentámos não baixar demasiado cedo, olhar para a baliza, mas nem sempre é possível. Porque o FC Porto arriscou. Nós fomos muito coesos, lançámos malta rápida para criar mais intranquilidade. Queríamos ter mais bola na segunda parte, é algo que queremos nestes jogos. Conseguimos suster o Porto com mérito. Fomos inteligentes na gestão, numa vitória justa, de crer, trabalho e qualidade. Os jogadores mereciam isto, se calhar já na semana passada, tiveram hoje. É um prémio justo. Ganhámos a uma grande equipa, os campeões nacionais", elogiou."Pressionámos o FC Porto desde início. Fomos obrigados de forma natural a baixar, porque o FC Porto tem um ataque fortíssimo. Estávamos prevenidos para isso, até porque eles vão encontrar espaços onde nem os vemos. Fizemos uma boa pressão, a conseguir ganhar bolas e a ligar. A inspiração e transpiração fez a diferença. Temos de jogar cada vez melhor e vamos jogar melhor. Com apoio e compreensão. Hoje é a prova. Os jogadores têm de acreditar mais em si. Hoje é festejar, é normal. A primeira vitória na Liga. São 3 pontos bons, mas são só 3 pontos. Temos de ganhar mais 3. Este grupo tem maturidade para perceber isso", disse.A fechar, uma justificação para o desentendimento com Sérgio Conceição . "Estamos a falar de um dos melhores treinadores portuugeses de sempre. Tenho-lhe respeito máximo. Desejo-lhe tudo de bom, como a todos. Da minha parte tudo tranquilo. As emoções lá dentro, cá fora é outra vida", finalizou.