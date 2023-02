Luís Freire recorda Alvalade: «Nas análises, o Rio Ave era quase a equipa mais fraca do campeonato...»

A cumprir uma série de cinco jogos sem vencer, o Rio Ave enfrenta o Sporting, esta segunda-feira, à procura de voltar aos triunfos. Depois da derrota em Vizela, Luís Freire espera uma resposta da equipa diante dos leões, num jogo que será de um grau de dificuldade elevado, mas onde a motivação terá de andar também em níveis altos."Ciclo exigente outra vez, tínhamos essa consciência. É jogo a jogo. Sabemos o que temos pela frente, importa-nos jogo com o Sporting. Dar o máximo neste jogo, jogar um jogo de cada vez. Interessa-me jogo com o Sporting, os outros hão de vir. As equipas passam todas por esses ciclos no calendário, o nosso é já, há outras equipas que vão apanhá-los mais no fim. Na primeira volta foi difícil e no final da primeira volta também foi difícil para algumas equipas.""O Sporting é uma equipa muito forte em organização ofensiva, procura jogar. Se o Rio Ave tenta, o Sporting procura sempre jogar. Assume despesas e parte a partir do guarda-redes para a organização ofensiva. Nessas particularidades, as equipas são semelhantes. Nós também procuramos jogar. Já marcamos na Luz desde saída de bola, contra o Santa Clara também. Claro que quando falamos de treinadores há esse reconhecimento, é normal. Procuramos ao máximo atacar e para atacar temos de construir bem o jogo. O Sporting procura atrair pressões para finalizar. Procuramos algo semelhante. Esperamos um Sporting pressionante, comprometido, a minha equipa também é organizada e comprometida. Nesse aspeto vai ser interessante. O Sporting é uma equipa candidata a ganhar títulos, que procura impor jogo, jogar em meio-campo ofeensivo, não deixar sair para o ataque, espero dificuldades, mas também espero uma grande postura da minha equipa. Só superando é que vamos ganhar ao Sporting.""Importante é perceber o campeonato e a normalização dessas fases no campeonato. O nosso objetivo é passar por campeonato tranquilo, sem apertos. Conseguir a permanência mais rápido possivel. Não fugimos à regra. Dentro do campeonato, há fases em que vamos estar 5 ou 6 jogos sem ganhar e vamos ter estas fases. O Estoril já esteve 10 jogos sem ganhar, o Vizela esteve seis, as três equipas que estão do playoff para baixo já passaram por fases maiores. Todas as equipas deste nível competitivo passam por séries de jogos sem ganhar quando o objetivo é estar nos 10 primeiros, estar estáveis e garatir a permanência. O grupo tem esta consciência e sabe que para ganhar jogos é preciso estar concentrado, dar o máximo, estar confiantes. Não preciso que confiem em mim. Tenho de ter auto-confiança. Com os jogadores é igual. Temos aqui bons jogadores. Estou satisfeito com eles e com grupo, na entrega e qualidade. Só têm de a assumir em campo. Temos de estar motivados para jogar jogos destes. Temos de estar super motivados.""Independentemente do adversário, temos de estar com objetivos bem definidso para o jogo. Depois de Vizela, falamos, discutímos o que havia para discutir. Fosse qual fosse o adversário, nós temos de encarar o jogo com motivação máxima de mostrar valor. Quando é o Sporting, ograu de dificuldade é maior. É mais dificil apanhar um Sporting do que uma equipa do nosso camponato, o desafio é maior. Mas sendo o grau maior, a motivação também tem de ser maior.""Se analisarmos, e por isso é que o Rúben falou disso, o Nuno Santos, no Sporting, é o ala esquerdo e o Matheus Reis é o central. Daí as parecenças do sistema. Agora, o que eu quero dizer com isto é que temos de ter planos de jogo e saber jogar com as caracerísticas dos jogadoers. Sávio entrou há pouco tempo, adaptou-se bem, conhece o que penso, tem qualidade de jogo. Pode jogar ali ou mais aberto. Temos essa possibilidade.""Temos algumas limitações mas com os jogadores que temos, temos de olhar para eles e agarrar-nos às soluções. Treinador está cá para arranjar soluções dentro do plantel e é nisso que estamos concentrados. Se não está o Amine ou Vítor Gomes, estará outro jogador com vontade de ajudar a equipa. O Ventura trabalha bem, vai ser lançado naturalmente, Lomboto já integra. Fábio Ronaldo é da formação e tem minutos, Costinha é internacional sub-21. Tem havido trabalho de lançamento de jovens. É preciso bom grupo, bom apoio do clube e os adeptos connosco.""Ao longo do tempo, a equipa evolui não só a ganhar. Quando perde, tem de pensar por que perde. O Estoril foi uma bela resposta. A confiança foi aparecendo, o processo foi-se instaurando. Quando alongamos o campeonato, a maturidade aparece cada vez mais e como grupos temos de ser mais maduros e peceber por que as coisas acontecem. Quando estávamos em sexto, não andávamos em bicos de pés. Quando jogámos certos jogos, as expectativas em nós podiam estar baixas. Depois de Alvalade analisaram o Rio Ave quase como uma das equipas mais fracas do campeonato. Depois já não era das mais fracas, já era equipa para os 7 ou 8 primeiros. Temos de saber conviver com as expectativas colocadas em nós. Mas temos de saber onde queremos chegar: a permanência o mais rápido possível e, em maio, estar nos 10 primeiros. A equipa tem de passar por estas coisas, crescer emocionalmente. Aceita, lutar todos os domingos. Amanhã as expectativas são baixas, mas temos de lutar. Nesta maturidade, estamos a crescer e há espaço para crescer sempre. É com isso que estamos preocupados. Sabemos que na adversidade a equipa vai crescer mais. Derrota às vezes é mãe das vitórias. E vice-versa.""Em relação ao Santos, é um jogador que tem sido preponderante e tem feito uma época regular e boa. Tivemos um ciclo de jogos antes deste. Tínhamos 3 golos sofidos em 8 jogos, com padrão defensivo bom. Saíndo, é preciso arranjar alternativas. Podemos não ficar iguais mas ficar diferentes às vezes traz coisas boas também. Trabalhámos, temos vários centrais de qualidade, centrais que jogavam em muitas equipas deste campeonato. Sabem, são competentes. Compete-lhes entrar em campo determinados em fazer o que temos para fazer. Têm a confiança do teeinado e deles próprios.""A vitória frente ao FC Porto foi há muito tempo. Serve para pensarmos que não há 8 nem 80. Tudo é possível, desde que acreditemos e demos o nosso máximo, desde que estejamos dispostos a superar-nos na condição individual e estivermos bem nessas questões emocionais."