Luís Freire recorda conversa com Ná, motorista do Rio Ave que faleceu esta semana, e aponta à "coragem"

O Rio Ave chega à 12.ª jornada da Liga Bwin com 9 pontos conquistados em casa e apenas 3 a jogar fora de portas, num cenário que Luís Freire abordou fazendo referência a Ná, motorista do clube que faleceu durante esta semana."Ontem foi o funeral do Ná, o nosso motorista. No ano passado subimos de divisão e fomos campeões e o Ná, no dia antes da subida de divisão, veio falar comigo para me desejar boa sorte. Eu perguntei-lhe se ele não vinha ver o jogo e ele respondeu 'Já não consigo ver os jogos do Rio Ave, sofro muito. Vou dar uma volta pela vila, depois vão dizer-me o resultado e eu venho para a festa com vocês'. Disse-lhe que podia ter a certeza que vinha e que íamos ser campeões. Estou a dizer isto para mostrar que foi uma pessoa que nos ajudou e que, acima de tudo, era um grande rioavista. É esse apelo nos jogos em casa que fazemos aos nossos adeptos, quando os rioavistas estão determinados a ganhar ajudam-nos muito. Sabemos que eles querem ver representada a coragem, a abnegação, o trabalho e o trincar a língua das gentes de Vila do Conde. Isso são valores presentes na equipa", explicou o técnico.