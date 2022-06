Luís Freire renova por duas temporadas com o Rio Ave

Luís Freire renovou o seu contrato com o Rio Ave até junho de 2024. O acordo entre o treinador e António Silva Campos já era conhecido, mas a oficialização da renovação trouxe a novidade da duração do contrato, mais prolongada do que era expectável.Um sinal claro da estrutura dos vilacondenses no trabalho do técnico, que orientou a equipa na época transata, em que a promoção à Liga Bwin foi conseguida, inclusive conquistando a 2.ª Liga.O Rio Ave volta ao trabalho na próxima segunda-feira, dia 27.