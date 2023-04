Luís Freire: «Rio Ave podia ter perfeitamente empatado o jogo, no mínimo»

O treinador do Rio Ave, Luís Freire, analisou as incidências do encontro com o Benfica, em Vila do Conde, a contar para a 26ª jornada da Liga Bwin, que terminou com a vitória das águias (0-1)."Se formos justos na análise, temos de reconhecer que o Rio Ave teve oportunidades na primeira e na segunda parte. Podia ter perfeitamente empatado o jogo, no mínimo. A primeira parte jogámos contra uma grande equipa, o líder do campeonato isolado. Fomos uma equipa muito corajosa naquilo que fizemos sem bola. Com bola procurámos sempre construir o jogo o que não é fácil. Quando às vezes ouço que as equipas pequenas têm de jogar e tentar, dá trabalho. O que fizemos aqui dá trabalho, é precisa coragem e é preciso os jogadores acreditarem na ideia. É preciso não perderem personalidade. Há muita gente a dizer que temos de bater e que temos de jogar mais direto. Fomos uma equipa corajosa com bola e a mostrar personalidade. Quebrámos o Benfica muitas vezes na pressão. Houve um golo anulado na primeira parte que, se a bola entra direta, poderíamos ter feito golo. Tivemos situações para definir na área melhor. O Benfica teve algumas perdas de bola que poderia ter definido melhor e não foi eficaz. Na segunda parte, o Benfica entrou logo a marcar num lançamento em que nós avisámos que o Benfica estava a explorar rápido, com a qualidade do Aursnes e a definição do Gonçalo Ramos. A partir daí, houve uma equipa em campo a tentar ganhar ao máximo o jogo e outra em campo a gerir o jogo. Tivemos bola e carregámos o Benfica no final. Era importante ter jogadores na frente. Obrigámos o Benfica a queimar algum tempo. Dar 4 minutos no fim foi claramente pouco para aquilo que foi o jogo para ser só quatro minutos. Isto acontece porque o Rio Ave teve muita personalidade. É isso que tem de ficar do jogo: o Benfica, que está na Liga dos Campeões, que está a fazer uma época extraordinária, vem a Vila do Conde e sente muitas dificuldades para ganhar o jogo. É futebol, eles marcaram e foram eficazes. Com o Boateng, na segunda parte, tivemos uma sobre a linha. Teve outra com o Boateng e outra com o Hernâni no fim a defender. O Benfica, com a capacidade de bola que tem, tentava em transição e contra-ataque. Os meus jogadores estão de parabéns. Tenho de agradecer o apoio dos adeptos, têm de estar orgulhosos pelo apoio que tivemos em campo. Acho que tem de ser valorizado. Temos de continuar a crescer", vincou em declarações à Sport TV.