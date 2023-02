Luís Freire: «Sem nenhum tipo de arrogância, merecíamos um ponto aqui, no mínimo»

Luís Freire, treinador do Rio Ave, analisou as incidências da derrota no Estádio do Dragão (1-0), diante do FC Porto, em jogo a contar para a 21ª jornada da Liga Bwin."Temos de valorizar um processo que temos no crescimento da equipa. Penso que nos primeiros 10 a 15 minutos entrámos tímidos no jogo. Temos de ter personalidade em qualquer estádio. O desafio que foi lançado aos jogadores é que tinham de jogar tanto no Dragão como na Luz e tentar. Só a experiência vai dar a maturidade à equipa de jogar em casa como joga fora, num estádio diferente como o Dragão, com muita gente a ver. A equipa entrou um bocadinho tímida. Temos capacidade para assumir o nosso jogo. A equipa, ao longo da primeira parte, foi assumindo o nosso jogo e isso deixa-me orgulhoso. Fomos pressionando o FC Porto e obrigando o FC Porto a jogar menos bem. A sair bem, a ganhar segunda bolas, a sair para a frente com perigo, tendo dois remates perigosos do Guga. Um é quase golo. Temos o livre do Samaris que é uma defesa do Diogo Costa. Temos o golo anulado que é uma grande jogada também. Portanto, temos uma boa primeira parte onde estragamos a pintura num lance em que estávamos avisados. O FC Porto é muito forte naqueles livres rápidos. Eu falei disso antes do jogo, que teríamos de estar muito atentos. Os jogadores tentaram mas, como é lógico, estas equipas não perdoam. O FC Porto fez uma oportunidade na primeira parte e fez um golo. O Rio Ave teve mais por cima no jogo. Criou mais oportunidades de golo. O Diogo Costa foi obrigado a defender mais", começou por dizer à Sport TV, analisando as incidências da primeira parte, passando depois para a segunda."Na segunda parte, pedimos coragem aos jogadores e para ir para a frente, sem medo, para mostrar que temos qualidade para ganhar. O FC Porto ficou mais aberto, em transições conseguiram criar perigo, mas nós nunca nos rendemos. Tivemos o Boateng duas vezes na cara do guarda-redes para marcar e, no fim, voltou a estar no fim para marcar outra vez. Acabámos com mais remates do que o FC Porto e na sua casa. Isso prova que tivemos sempre a postura certa no jogo, criámos oportunidades e faltou o golo que seria merecido para a nossa equipa. O empate não era nada despropositado, sinceramente. Sem nenhum tipo de arrogância, merecíamos um ponto aqui, no mínimo. Damos-lhes os parabéns, não pela vitória, que queremos é ganhar, mas quero dizer que o grande desafio que temos é para a semana, junto dos adeptos. O Rio Ave precisa de 3 ou 4 vitórias para garantir o objetivo. Temos já de começar com o Chaves com esta personalidade, vontade e o apoio dos adeptos, que é muito mais fácil. Assim, iremos atrás do objetivo", frisou Freire.