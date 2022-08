Luís Freire: «Sinto a equipa preparada»

O técnico Luís Freire reconheceu o acerto de agulhas que todas as equipas vão sofrer até ao fecho do mercado durante a conferência de antevisão à receção ao Vizela que marca o regresso do Rio Ave ao principal escalão, mas mostrou-se satisfeito com o lote de soluções à disposição, bem como diluiu qualquer ideia de nervosismo inerente à estreia na Liga Bwin com a vontade de começar a época com o pé direito."Sinto a equipa preparada, com muita vontade de jogar, ciente do que tem de fazer e do que pode controlar para começar bem o campeonato", referiu o responsável vila-condense, sem esconder que a sua equipa vai continuar a trabalhar mediante a mesma matriz de jogo que garantiu o regresso ao principal escalão: "Sinto que há mais alegria em jogar do que ansiedade. A nossa obrigação é dar o máximo, com sacrifício, mas organizados para colocarmos em prática a nossa identidade, que passa por ter a bola o máximo de tempo e um estilo ligado".Predicados a explorar mediante um adversário que Luís Freire garantiu conhecer bem, mas que também tentará surpreender."Toda a gente sabe como é que o Vizela joga, até porque é um projecto de continuidade, mas também acontece o inverso, pelo que as duas equipas vão tentar introduzir pormenores em função do desenrolar. Não acredito que o Vizela vá alterar o seu estilo. É uma equipa com velocidade, que valoriza a posse e procurará condicionar o nosso trabalho, mas preocupo-me mais com a minha equipa e com a vontade férrea do grupo em mostrar o que vale", justificou Luís Freire, que relegou as questões de mercado para a direcção: "Quem esta cá está completamente focado e tudo o que é mercado é falar com a direcção, porque, tal como acontece com os restantes clubes, é natural que aconteçam alterações até ao final do mercado. Importa é referir que estou satisfeito com quem tenho e confiante para o arraque do campeonato".