Luís Freire: «Sofremos um golo de bola parada que caiu quase do céu»

O Rio Ave perdeu este sábado por 1-0 diante do Paços de Ferreira, 'apadrinhando' desta forma a primeira vitória da época dos castores na Liga Bwin. Em análise ao resultado, Luís Freire mostrou-se desapontado com os seus jogadores por aquilo que não fizeram na primeira metade, ainda que considere que o golo contrário tenha sido fortuito."O adversário veio num bloco baixo, sem pressionar, e nós sem a agressividade ofensiva que devíamos ter. Demos uma parte de avanço ao Paços de Ferreira, não fomos competentes, e sofremos um golo de bola parada que caiu quase do céu. Na segunda parte, ainda subimos a equipa, com os centrais quase próximos da área contrária, fizemos substituições, tentámos ao máximo, mas faltou a inspiração, o acreditar e a convicção. Tivemos algumas oportunidades, e com o golo da nossa parte, o jogo mudaria, mas não surgiu. Foi um jogo ingrato em que fomos penalizados por aquilo que não fizemos. É aprender e trabalhar ao máximo para na próxima semana nos apresentarmos melhor", disse.