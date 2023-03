Luís Freire: «Temos de ser corajosos e demonstrar o que queremos»

Luís Freire fez este sábado a antevisão do jogo em Braga, amanhã, às 20.30 horas."Espero uma equipa bem concentrada e organizada, que cumpra as tarefas e as funções determinadas, uma equipa a fazer o seu jogo perante um Sp. Braga muito forte, que tem feito um grande campeonato e com jogadores de grande qualidade, uma equipa muito bem organizada e muito forte a jogar em casa. Mas nós gostamos muito destes desafios e temos de ser corajosos e demonstrar aquilo que queremos. Não é primeiro jogo contra uma equipa que está acima de nós na tabela e conseguimos demonstrar qualidade contra essas equipas teoricamente mais fortes. O nosso objetivo é jogar para ganhar o jogo e para isso temos de ser muito organizados e concentrados, levando alegria para dentro do campo para que isso possa ser possível.""Não somos caso único e há equipas que nem sequer têm três pontos contra estas equipas. O que queremos é demonstrar a capacidade de competir ao mais alto nível contra este tipo de equipas, de Champions e Liga Europa. Há poucas oportunidades nestes jogos e as poucas que a tivermos temos de ser eficazes. Por exemplo, o que fizemos contra o FC Porto quando ganhámos em casa é porque conseguimos ser tremendamente eficazes. Se o fizermos teremos mais hipóteses de ganhar este jogo, mas também temos a consciência que o Sp. Braga vai ter mais bola e vai procurar mandar mais no jogo. Somos humildes ao ponto de reconhecer isso. A partir daí, teremos mais hipóteses de as coisas nos correrem melhor."Nós já tivemos derrotas que acabaram por ser boas, pois nos jogos a seguir conseguimos ter capacidade de resposta, mas também já tivemos vitórias que nos iludiram a seguir. O mais importante é estarmos muito concentrados e demonstrar o que queremos deste jogo: Só no desenrolar do jogo e as emoções que se desenvolveram é que vão determinar tudo, porque as intenções são uma coisa e a realidade pode ser outra."Ainda é prematuro para falar nisso. Mesmo que cheguemos aos 30 pontos, vamos querer mais. Já disse que 34 pontos devem chegar para o nosso grande objetivo da época, mas enquanto isso não estiver resolvido não pensamos em mais nada, pois não faz sentido."O Aziz é um miúdo extraordinário e sempre teve um comportamento fácil. É muito próximo do grupo e foi fácil gerir este processo. Já há quase um mês que não participa nos jogos e agora está resolvido. Só temos de lhe desejar as maiores felicidades. É um avançado com muita qualidade e vai ter sucesso. No fundo, nós já colmatamos a sua ausência nos últimos tempos e já ganhámos outras opções, até estamos a fazer uma segunda volta superior à primeira. Os jogadores aparecem sempre neste tipo de casos, uns saem e outros têm que se assumir e demonstrar o seu valor. É isso que tem acontecido."