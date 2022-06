Luís Freire: «Um dia gostava também de festejar na 1ª Liga»

Depois de conseguir a sétima subida de divisão enquanto treinador, Luís Freire não escondeu a satisfação por ter levado o Rio Ave de novo à 1ª Liga.

"É uma alegria muito grande, foi um ano de trabalho duro e longo, mas dava para sentir que a equipa tinha personalidade para conseguir subir e ser campeã. Além da qualidade e do talento que tem, este é um grupo humanamente fantástico, criou-se uma irmandade muito forte. O sentimento de união fez a diferença no campeonato e conseguimos regressar, que não é fácil. Deixo também uma palavra a um grande Chaves, que ainda pode ir para a 1ª Liga. Somos uns justos campeões, fizemos uma grande 2ª volta e ganhámos os duelos diretos. Agradeço à direção e aos adeptos. Sermos apontados como candidatos desde início? A partir de determinada altura jogou a nosso favor, no início não. Começámos a golear muitas vezes e depois tropeçámos, mas soubemos encontrar o equilíbrio emocional. A partir de determinado momento criou pressão e unimo-nos ainda mais", vincou.

O técnico abordou ainda a possível continuidade no clube, isto numa altura em que o seu contrato está a terminar: "Sou muito feliz aqui e a direção confia em mim. Ainda não falamos sobre a renovação porque estava tudo em aberto, mas gostamos uns dos outros e, com calma, vamos conversar. Tenho a questão do nível de treinador, se me deixarem ir para a 1ª Liga com este nível de treinador [3], vou. Também depende do Rio Ave, vamos sentar-nos e resolver as coisas".