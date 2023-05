Luís Freire: «V. Guimarães fez um golo em duas oportunidades claras, nós não o fizemos em três ou quatro»

Luís Freire, treinador do Rio Ave, lamentou a derrota deste domingo na receção ao V. Guimarães (0-1) , elogiando, no entanto, a exibição da sua equipa."Na primeira parte, estivemos bastante agressivos na pressão, muito bem com bola e a conseguir encontrar espaços interiores com qualidade. O V. Guimarães teve algumas dificuldades em contrariar o nosso jogo e também atacámos bem a profundidade. A partida esteve equilibrada, mas tivemos mais princípio, meio e fim, jogadas bem desenhadas e algumas chegadas perigosas à área adversária. Quem marcasse primeiro ia ficar muito confortável. Não era uma partida fácil de disputar naquelas condições. Tivemos uma boa atitude, fizemos o nosso jogo e impusemo-nos", começou por referir após a partida.E prosseguiu: "Na segunda parte, o jogo estava equilibrado quando surgiu o golo. O adversário marcou numa das raras chances que criou, ficou mais confortável e tornou-se muito mais uma equipa de expectativa. Sentimos esse soco no estômago, mas a parte final foi diferente. Se disse que um ponto [no empate 2-2] com o Marítimo tinha sido muito para aquilo que fizemos, hoje merecíamos outro resultado. Fomos ineficazes. O V. Guimarães fez um golo em duas oportunidades claras, enquanto nós não o fizemos em três ou quatro".Luís Freire abordou ainda os objetivos do Rio Ave no restante da temporada. "Neste momento, temos vários objetivos. Queremos a melhor classificação possível. Ficar nos 10 primeiros é bom, sendo que estamos a quatro pontos do top-8 e segue tudo em aberto. Queremos ser o mais competitivos possível num final de temporada desgastante", rematou.