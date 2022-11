Luís Freire: «Vitória justa de uma equipa que quis muito ganhar, desde o primeiro o minuto»

Luís Freire caraterizou como "justa" a vitória do Rio Ave frente ao Boavista, num jogo resolvido por um golo de Emmanuel Boateng."Na primeira parte assumimos a despesa do jogo, perante um Boavista em bloco médio/baixo, a tentar o contra-ataque. Procurámos sempre soluções de profundidade, embora com pouca definição de qualidade. Sinto que o Rio Ave dominou o jogo na primeira parte, sempre a procurar ganhar. Na segunda metade o Boavista entrou melhor, teve mais domínio, mas com a entrada dos três jogadores conseguimos um maior cariz ofensivo. Fizemos o 1-0 com mérito e justiça, e partir daí o Boavista reagiu, colocou jogadores ofensivos, mas sentimo-nos confortáveis a defender, mesmo reconhecendo que o Boavista poderia ter marcado na parte final. É uma vitória justa de uma equipa que quis muito ganhar, desde o primeiro o minuto", começou por referir o treinador dos vilacondenses à Sport TV."Sentimo-nos mais confortáveis a jogar em casa, é aqui que temos feito mais pontos. Fora não temos conseguido ser tão consistentes, é isso que temos de fazer. Estou confiante que vamos ser mais exuberantes na parte ofensiva e conseguir aliar os resultados às boas exibições", frisou, revelando de seguida o motivo para a ausência de Samaris do encontro: "Sentiu um desconforto muscular, no último treino, decidimos não arriscar."Questionado sobre os 15 pontos somados pelo Rio Ave nesta altura, o técnico mostrou satisfação mas apontou a melhores registos fora de portas. "Estamos satisfeitos, é uma boa marca para esta fase, mas poderíamos ter mais. Queremos conseguir mais vitórias foras no que falta desta primeira volta para poder melhorar esse número", concluiu.