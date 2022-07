Marco Aurélio Carvalho: «Depois da Liga Sabseg, estamos preparados para qualquer outra coisa»

Marco Aurélio Carvalho foi um dos representantes do Rio Ave no Kick-Off e assumiu que o clube está pronto para o regresso à Liga Bwin.

"Depois de passarmos por um campeonato da Liga Sabseg tão competitivo - as pessoas não fazem ideia do quão valioso ele é -, estamos mais do que preparados para qualquer outra coisa. No entanto, sabemos que a competitividade na Liga Bwin está a aumentar, basta ver as últimas classificações, e que vai ser difícil, mas queremos estar preparados para isso”, referiu.





O dirigente revelou ainda não ter qualquer preferência em termos de adversário para a primeira jornada: “Um grande na 1ª jornada? O nosso estádio está com algumas dificuldades de lotação, financeiramente nem nos traz grandes vantagens. No entanto, queremos ter um bom jogo a abrir para oferecer a festa do futebol aos nossos sócios”.