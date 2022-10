Miguel Baeza: «Trabalhámos arduamente e estamos contentes por ter demonstrado isso em campo»

Titular pelo segundo jogo consecutivo, o reforço Miguel Baeza vai-se afirmando na opções de Luís Freire. No final da vitória frente ao Santa Clara (), o espanhol analisou a partida em declarações aos meios do clube."Ganhar é sempre importante. Tínhamos muita vontade de voltar. Trabalhámos arduamente depois do jogo com o Gil Vicente e estamos muito contentes por ter demonstrado isso em campo. Temos de ser ambiciosos, jogávamos em casa e sabíamos que tínhamos de procurar os três pontos. O golo cedo favoreceu-nos muito, mas a equipa não relaxou e continuou a pressionar. A expulsão abriu mais o jogo. Não conseguimos o segundo golo, mas conseguimos controlar o jogo", disse.Baeza abordou depois os primeiros tempos em Vila do Conde: "A adaptação tem sido muito boa. Os companheiros têm facilitado e estou muito feliz. Sou ambicioso e quero ser sempre mais. Agora temos de pensar no Benfica e conseguir os três pontos fora de casa."