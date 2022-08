Miguel Nóbrega direto ao onze

Uma das novidades do primeiro onze oficial do Rio Ave, que recebe o Vizela no sábado, será Miguel Nóbrega. O jovem defesa-central de 22 anos conseguiu impor-se na pré-época, apesar de até ter chegado um pouco mais tarde do que a maioria dos companheiros, ganhando um lugar ao lado do experiente Aderllan Santos.Miguel Nóbrega chegou a Vila do Conde oriundo do Benfica e ao fim de 10 anos de ligação aos encarnados.