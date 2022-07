Miguel Nóbrega oficializado no Rio Ave

O Rio Ave acaba de oficializar a contratação de Miguel Nóbrega, defesa-central de 22 anos. O clube de Vila do Conde chegou a acordo com o Benfica para a cedência do jovem jogador, a título definitivo, sendo que Miguel Nóbrega assinou um contrato válido por três temporadas, mas há ainda a opção de estender o vínculo por mais uma época.Natural do Funchal mas com grande parte da sua formação no emblema encarnado, Miguel teve já experiência no estrangeiro, nomeadamente ao serviço dos suíços do Grasshoppers.Na época passada representou a equipa B do Benfica, tendo cumprido 23 jogos e apontado 2 golos.Com 1,89m de altura, o jovem português tem no currículo chamadas às selecções jovens de sub-16, sub-18 e sub-20 e está já integrado na pré-época dos vila-condenses.