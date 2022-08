«Nada acontece por acaso»: Rio Ave mostra golo ao FC Porto com 27 passes

.



Processo de crescimento em curso, demonstrado com , maioritariamente no meio-campo adversário, sem perder posse e variando flancos, até se fazer golo. Frente ao FC Porto. ?#RAFCFCP #LigaPortugalbwin pic.twitter.com/ku8g0saZPr — Rio Ave FC (@RioAve_FC) August 30, 2022

O Rio Ave publicou nas redes sociais um vídeo pormenorizado do lance do primeiro golo ao FC Porto, no jogo do passado domingo (3-1), onde destaca a forma como a equipa vilacondense trabalhou a bola antes de Aziz abrir o marcador. Foram 27 passes, "maioritariamente no meio-campo adversário, sem perder posse e variando flancos.""Nada acontece por acaso. Processo de crescimento em curso, demonstrado com 27 passes, maioritariamente no meio-campo adversário, sem perder posse e variando flancos, até se fazer golo. Frente ao FC Porto", pode ler-se na publicação, acompanhada do vídeo da jogada.