Nando Pijnaker despede-se em definitivo do Rio Ave

Depois de dois empréstimos consecutivos, Nando Pijnaker deixou agora o Rio Ave em definitivo, anunciou o clube vila-condense esta quarta-feira. O defesa-central, de 23 anos, transferiu-se para o Sligo Rovers, da Irlanda, clube que já havia representado durante o ano de 2022 cedido pelos rioavistas.Contratado em 2020/21, o internacional pela Nova Zelândia nunca se chegou a estrear pela equipa principal do Rio Ave. Após uma época em que atuou pelas equipas B e sub-23, Pijnaker foi cedido depois aos dinamarqueses do Helsingor, numa primeira fase, e ao já referido Sligo Rovers, posteriormente. Na época que terminou no mês passado na Irlanda, o jovem, de 23 anos, apontou um golo em 34 encontros."Ao defesa, que agora termina o seu vínculo com o clube, o Rio Ave FC deseja as maiores felicidades pessoais e profissionais na prossecução da sua carreira, enaltecendo o profissionalismo com que o Nando Pijnaker sempre trabalhou e o respeito e elevação que sempre demonstrou", podia ler-se no comunicado emitido pelo Rio Ave.