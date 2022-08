Nuno da Silva: «Se chegássemos empatados ao intervalo, o tempo jogava a nosso favor»

Na ausência de Luís Freire por castigo, foi o adjunto Nuno da Silva quem liderou a equipa do Rio Ave na derrota com o Sporting. Após o encontro em Alvalade, o treinador-adjunto dos vilacondenses frisou que este jogo servirá como aprendizagem para os desafios que se seguem."Sabíamos que íamos apanhar um adversário com nível de qualidade diferente do nosso. Preparámos a estratégia para defender mais junto e ter as ajudas mais perto, o que fez com que não consigamos defender tão alto e o Sporting aproveitou a meia distância aí. Têm jogadores muito rápidos na frente, tentámos dar sempre reposta e assumir sempre que conseguíamos. Se chegássemos ao intervalo com o empate no marcador, o tempo jogava a nosso favor. Gostei da resposta da equipa, mesmo a perder tentou assumir o jogo. Podíamos ter ganho mais duelos. Temos de reter isso para as próximas jornadas em que a dificuldade vai ser tremenda. Que sirva de aprendizagem para os próximos jogos", começou por referir à Sport TV."Não, só numa ou outra nuance. Sabíamos que, na semana passada, o Sporting optou por isto e teve um ataque mais móvel com Edwards. Não mudou muito como e óbvio. Com a entrada do Neto estabilizaram as bolas paradas e ficaram mais fortes nas bolas paradas. Com ataque móvel ficam mais fortes no contra ataque.""Acima de tudo, [o jogo] tem de servir como aprendizagem. Agarrar no que podemos melhorar e onde podemos estar mais frágeis. Tivemos coisas boas e temos de torná-las melhores, para que as menos boas sejam anuladas. Somos uma equipa em formação. Para a semana queremos chegar bem ao Estoril. Quero agradecer a presença dos adeptos do Rio Ave em Alvalade, foi uma boa surpresa", concluiu.