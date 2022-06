Oficial: João Graça renova contrato com o Rio Ave

Era uma das dúvidas em relação à versão 2022/23 do Rio Ave, mas foi dissipada no primeiro dia de trabalhos: João Graça acertou a renovação de contrato com os vila-condenses. O médio, que já estev presente no arranque dos trabalhos, rubricou um contrato válido até 2024.

O camisola 21 terá assim a oportunidade de voltar a disputar a 1ª Liga, prova onde esteve em 2017/18 ao serviço do Feirense. Além de João Graça houve outras novidades no pontapé de saída dos rioavistas para a nova temporada.

Marko Brkic, jovem avançado de apenas 20 anos, é reforço do Rio Ave. O jovem deve fazer a pré-época com a equipa principal, mas, depois, trabalhará com os sub-23. Além do croata, Vicente Oliveira, Figo, Rodrigo Guedes e Diogo Ribeiro, jovens da formação, também estiveram no primeiro treino da temporada.

Jhonatan, Leo Vieira, Magrão, Costinha, Renato Pantalon, Hugo Gomes, Pedro Amaral, Nuno Namora, Vítor Gomes, Guga, Amine, Ukra, Bruno Ventura, Zé Manuel, Olinga, Fábio Ronaldo, André Pereira e Aziz completaram o lote de jogadores que estiveram à disposição de Luís Freire.