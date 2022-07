Oficial: Joca renova por duas temporadas com o Rio Ave

Aquilo que parecia ser um dado adquirido teve a sua confirmação esta segunda-feira. Joca renovou contrato com o Rio Ave e fica assim ligado ao clube até 2024.Depois de ter sido figura preponderante na caminhada que culminou com a subida de divisão do Rio Ave, o médio-ofensivo viu agora ser-lhe renovado o voto de confiança por parte dos rioavistas. Recorde-se que esta é a segunda passagem de Joca pelo Rio Ave, isto depois de ter representado a formação de Vila do Conde entre 2018 e 2020.Na temporada passada, Joce apontou três golos em 40 partidas.