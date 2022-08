Oficial: Josué reforça defesa do Rio Ave

O Rio Ave oficializou, esta noite, a contratação do defesa-central Josué, de 30 anos, que está de regresso ao futebol português após cinco épocas no estrangeiro. O contrato com o Rio Ave é de dois anos com mais um de opção.Com formação no Sporting e no V. Guimarães, Josué passou pelas equipas seniores de Chaves e Vitória, tendo no início de 2017/18 rumado à Bélgica para representar o Anderlecht. Passou ainda pelos turcos do Kasimpasa, pelos espanhóis do Huesca, pelos israelitas do Maccabi Tel Aviv e pelos búlgaros do Ludogorets.