Oficial: Lucas Flores é reforço para a baliza do Rio Ave

O Rio Ave anunciou, esta terça-feira, a contratação de Lucas Flores, guarda-redes de apenas 20 anos. O jovem assinou um contrato válido para as próximas três temporadas.No comunicado que deu conta da contratação do jogador brasileiro, os vila-condenses referiram que Lucas Flores "reforça a equipa principal e desenvolverá também competências na equipa de sub-23, por forma a garantir tempo de jogo e evolução em contexto de competição". O guarda-redes apresenta-se assim como uma aposta de futuro por parte do Rio Ave.Após ter assinado contrato, o guardião já treinou com os restantes colegas na manhã desta terça-feira.