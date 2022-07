Oficial: Paulo Vitor reforça o Rio Ave

O Rio Ave anunciou, esta manhã, a chegada de Paulo Vitor ao plantel de Luís Freire, confirmando-se informação avançada anteriormente . O extremo brasileiro, de 23 anos, ingressa no emblema de Vila do Conde por empréstimo dos espanhóis do Valladolid, válido até ao fim da temporada 2022/23.Trata-se de um extremo que pode alinhar tanto no flanco direito como no esquerdo e que somou oito golos e quatro assistências na última época, na equipa B do Valladolid.