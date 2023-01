Oficial: Pedro Amaral deixa Rio Ave e já trabalha no Al Khaleej

Está confirmada a transferência de Pedro Amaral do Rio Ave para o Al Khaleej, da Arábia Saudita, tal como Record já havia noticiado. Os dois clubes já formalizaram o acordo que leva o lateral esquerdo, de 25 anos, para o Médio Oriente."O Rio Ave Futebol Clube informa que chegou a acordo com o Al Khaleej Club para a transferência, a título definitivo, do jogador Pedro Amaral. O acordo com o emblema da Arábia Saudita tem efeitos imediatos pelo que Pedro Amaral cumprirá o restante da temporada ao serviço daquele clube", escreveu o Rio Ave, em comunicado.Pedro Amaral já está na Arábia Saudita e participou, hoje, no primeiro treino às ordens do técnico português Pedro Emanuel.