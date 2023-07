Oficial: Vítor Gomes e Ukra mais uma época no Rio Ave

O Rio Ave anunciou este domingo a renovação dos contratos de Vítor Gomes e Ukra, confirmando as informações quedivulgou em primeira mão. O médio e o extremo ficam ambos ligados ao clube de Vila do Conde por mais uma época, sendo que Vítor Gomes, aos 35 anos vai cumprir a 10.ª época (terceira consecutiva) no clube da sua formação. Na temporada passada, Vítor Gomes participou em 23 jogos e marcou 1 golo.Também com 35 anos, Ukra vai para a sétima época no clube (igualmente a terceira seguida), podendo assim atingir a marca de 200 jogos pelo Rio Ave, uma vez que lhe faltam apenas 2 jogos para o alcançar.Com mais de 200 jogos na equipa principal e a caminho dos 500 como jogador profissional, Vítor Gomes tem uma carreira obviamente ligado ao Rio Ave e registou isso nas declarações aos meios do clube."É um orgulho muito grande poder renovar com o clube da minha terra, o clube que me formou. Tenho quase uma relação umbilical com este clube e estou naturalmente muito feliz por poder renovar e poder contribuir para mais uma época do Rio Ave", registou Vítor Gomes, olhando já para a nova temporada com um apelo aos sócios: "A união que os adeptos sentem cá dentro traduz-se em resultados e quando isso acontece os adeptos ficam contentes e a união alastra-se para as bancadas. Faço desde já o apelo para que possamos ver estas bancadas sempre cheias, pois isso dará certamente uma força muito grande para os nossos objetivos"."Estou aqui de corpo e alma. As pessoas sabem que vão ter o melhor do Ukra, em termos pessoais e profissionais. Digo sempre que é o meu clube, vou para a sétima época aqui, sou da casa, muito bem tratado, muito acarinhado. É uma ligação que me diz muito e o mais importante é que estou feliz", registou Ukra.