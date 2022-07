Patrick William é reforço do Rio Ave até 2025

Patrick William é o mais recente reforço do Rio Ave. O defesa-central, de 25 anos, foi anunciado esta sexta-feira, tendo assinado um contrato válido até 2025, com o emblema rioavista a reservar uma opção para prolongar o vínculo por mais um ano.O brasileiro já fez os habituais exames médicos e junta-se aos trabalhos da equipa este sábado.Depois de três épocas vinculado ao Famalicão, a última das quais passada no Estoril, por empréstimo, o brasileiro muda agora de ares, rumando a Vila do Conde à procura de maior regularidade.