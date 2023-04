Patrick William: «Infelizmente, no golo, não fui feliz naquele corte e o João Mário foi melhor»

Patrick William, central do Rio Ave, analisou a derrota (0-1) caseira diante do Benfica e, em particular, o lance que deu o único golo do jogo, apontado por Gonçalo Ramos."Sabíamos que o nosso adversário tem muita capacidade individual e é uma equipa muito boa, que está muito bem no campeonato. Nunca seria fácil travá-los. Infelizmente, no golo, não fui feliz naquele corte e o João Mário foi melhor e no ressalto deu golo. Foi um bom jogo da nossa equipa, lutámos cara a cara com eles e tivemos mais posse de bola. Na 2ª parte tivemos uma boa oportunidade pelo Boateng e há que destacar o trabalho da equipa. Vinhamos de uma sequência boa e agora temos de trabalhar e focar no próximo jogo. Lutámos de igual para igual. Tivemos uma ocasião na 1ª parte também e acredito que podíamos ter saído com outro resultado", vincou à Sport TV, explicando de que forma a equipa de Luís Freire encara todos os encontros."Essa confiança é resultado do nosso trabalho. Com muito trabalho, os resultados aparecem e claro que uma sequência boa leva a que tenhamos bons jogos. Mas hoje podíamos ter saído com um resultado melhor", garantiu o central brasileiro.