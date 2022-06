E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Rio Ave está próximo de garantir uma cara nova para a temporada que se avizinha. Segundo apurou, trata-se de Patrick William, defesa-central que pertence aos quadros do Famalicão e que, em 2021/22, esteve cedido ao Estoril.

As negociações entre as partes estão bem encaminhadas, ficando agora por esclarecer os moldes em que se poderá concretizar esta operação. Patrick William, refira-se, chegou a Portugal pela porta do Famalicão, assinando, na altura, até 2024.