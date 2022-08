Reforço de verão do Rio Ave, Patrick William estreou-se este domingo pelos vila-condenses, no caso ao serviço da equipa sub-23. O defesa-central alinhou 60 minutos no embate com o Vizela, que terminou 1-0 para os minhotos."O central chegou a Vila do Conde numa altura em que os trabalhos de pré-época já decorriam e esteve a braços com uma gastroenterite, o que lhe causou alguns transtornos numa fase de adaptação", explicou o Rio Ave no seu site. Patrick William está assim a ganhar ritmo de forma a poder ser opção para Luís Freire em breve.Na época passada, o jogador, de 25 anos, alinhou em 17 jogos ao serviço do Estoril.