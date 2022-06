Pedro Mendes agradece ao Rio Ave: «Acaba assim esta linda época com os objetivos cumpridos»

Pedro Mendes, avançado do Rio Ave, usou as redes sociais para fazer um balanço da sua época com os vilacondenses."Acaba assim esta linda época com os objetivos cumpridos tanto do clube como meus", declarou o jogador de 22 anos, que ainda agradeceu ao clube de Vila do Conde: "Um obrigado a toda a minha equipa e a todo o Rio Ave por me terem ajudado e conseguirmos o título de campeão!"Com 43 jogos esta época, o avançado foi quem mais jogos realizou pelos vilacondenses e foi, a par de Yakubu Aziz, o maior participante em golos na liga, com 10 golos e uma assistência.O jogador de 22 anos está emprestado pelo Sporting, mas o Rio Ave detém uma opção de compra do avançado, cuja ativação requer, da parte do Rio Ave, um desembolso de 2 milhões de euros por 60% do seu passe, como noticiou Record aquando da sua chegada ao clube. Mantém-se, assim, viva a hipótese da sua permanência em Vila do Conde.Autor: T. G.