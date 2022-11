Plantel do Rio Ave junta-se a ação de solidariedade para ajudar famílias carenciadas

O Rio Ave é um dos clubes que mais preocupações tem em termos sociais e voltou a dar um exemplo disso neste sábado. Em mais uma ação do projeto 'Rio Ave Social', o conjunto vila-condense uniu-se à campanha 'Abraçar a Esperança', que tem como objetivo ajudar famílias com dificuldades na zona de Vila do Conde e da Póvoa de Varzim.Assim, o plantel orientado por Luís Freire recollheu alimentos e outros bens de primeira necessidade para doar a 11 famílias carenciadas da região. Os mesmos serão entregues nos próximos dias."O "Abraçar a Esperança" é um grupo de pessoas voluntárias que desde 2020 presta apoio directo a dezenas de famílias necessitadas, não se limitando a dar assistência alimentar mas também projectando um futuro melhor para pessoas e famílias em dificuldades, contribuindo para a sua reinserção no mercado de trabalho ou para a sua independência financeira que as retirem desse cenário de adversidade", podia ler-se no comunicado do Rio Ave sobre a ação.