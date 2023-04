Plantel do Rio Ave solidário com o jovem Rui Mário

O Rio Ave aliou-se à campanha de solidariedade em curso para ajudar o jovem Rui Mário, de 6 anos e que sofre de paralisia cerebral, a obter os fundos necessários para realizar uma operação na Tailândia, com o plantel dos vilacondenses a ter já feito a sua doação.Através do seu site e das redes sociais, o clube de Vila do Conde deu a conhecer a história do jovem. "Por muito difícil que seja, o Rui Mário é já um campeão! Faz terapias desde os 4 meses, mas sempre bem disposto e com um sorriso no rosto. Apesar desta luta diária e de algumas evoluções, o Rui Mário ainda não anda, nem fala, mas baixar os braços não é uma opção. Neste momento a ajuda de todos é fundamental, uma vez que a operação em causa pode possibilitar ao Rui Mário começar a andar", sublinhou.Nesta campanha de solidariedade, é possível contribuir com a entrega de tampinhas de metal, plástico e cortiça, nos pontos de recolha definidos para o efeito ou então fazer uma doação através de transferência bancária ou MB Way.