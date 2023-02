Presidente do Rio Ave assume saída de Aziz

Yakubu Aziz vai mesmo deixar o Rio Ave a qualquer momento. António Silva Campos, presidente do clube de Vila do Conde, falou à Sport TV nos instantes que antecedem a partida com o FC Porto, no Dragão, e abordou o tema, confiando que a equipa conseguirá superar a perda do jogador."Tivemos o Taremi e o Carlos Vinícius, também grandes jogadores, e tivemos de colmatar a saída deles e conseguimos. O Aziz é um grande jogadores, temos muita pena, mas acreditamos que vamos conseguir colmatar a saída do jogador", começou por dizer o responsável máximo do Rio Ave, continuando: "Posso, digamos, quase confirmar a realização da transação de Aziz."Silva Campos não revelou qual será o destino de Aziz, mas nas últimas semanas foi apontado ao mercado russo e chinês, com o Wuhan Three Towns a estar na pole position para garantir o avançado ganês.