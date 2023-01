Presidente do Rio Ave "estranha" postura do Al Ahly em transferência gorada de Aziz

António Silva Campos, presidente do Rio Ave, da Liga Bwin, confirmou este domingo que o avançado Aziz vai regressar a Vila do Conde, depois de gorada a transferência para o Al Ahly, "estranhando" a postura do clube egípcio.

O jogador ganês esteve esta semana no Cairo, capital do Egito, para ultimar a mudança, num negócio que iria render ao Rio Ave 2,5 milhões de euros pela transferência em definitivo, mas o negócio não se efetivou por Aziz ter, alegadamente, reprovado nos exames médicos feitos pelo Al Ahly, segundo comunicou o clube africano.

António Silva Campos disse que os dois emblemas tinham, antes da viagem de Aziz para Egito, acertado o acordo para a transferência e que o jogador também tinha aceite as condições propostas do Al Ahly.

"Surpreendentemente fomos, depois, confrontados com um pedido de empréstimo [até ao final da época] a custo zero, não querendo o Al Ahly assumir o que esteva acordado entre as partes. Não havendo acordo de empréstimo, o Al Ahly argumentou, depois, questões relacionadas com exames médicos", disse António Silva Campos à Lusa.

O presidente do Rio Ave disse "estranhar que os exames médicos sejam um argumento" para a transferência não se concretizar, lembrando que o jogador, nos últimos dois anos e meio "fez 88 jogos oficiais, jogando mais de seis mil minutos e marcando 38 golos".

"É um dos melhores marcadores da I Liga, não falhou quase nenhum jogo nem treino. Estará de regresso [a Vila do Conde] onde vai continuar a brilhar", garantiu António Silva.

Aziz, de 24 anos, está no Rio Ave desde 2021, primeiro por empréstimo do Vitória de Guimarães e depois a título definitivo, tendo esta época já cumprido 15 jogos e apontado oito golos.