FC Porto está interessado e presidente do Rio Ave admite deixar Guga sair: «É o momento certo»

António Silva Campos, presidente do Rio Ave, deu esta terça-feira uma entrevista à Antena 1 onde comentou a possível saída de Guga para o FC Porto . Ainda que não revele o real interesse portista, para o dirigente vilacondense a venda do médio tem de ser viabilizada no final desta temporada, uma vez que em 2024 termina o contrato."Sabemos que esta época é decisiva, porque se formos para o último ano de contrato, desvaloriza muito o jogador. É o momento certo para fazer a transação. Há vontade [em vender], porque se queremos rentabilizar os ativos, e o Rio Ave não foge à regra, é o momento certo de isso acontecer. O segredo é a alma do negócio. Não nos vamos precipitar para não mexer com o valor", destacou o presidente do Rio Ave.