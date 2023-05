Proença e a saída António Silva Campos do Rio Ave: «Homem respeitado no futebol profissional»

Pedro Proença reagiu esta segunda-feira à notícia da saída de António Silva Campos do Rio Ave. O líder dos vila-condenses anunciou durante a tarde que vai abdicar da presidência do clube por razões de saúde, o que motivou uma declaração do presidente da Liga Portugal."António Silva Campos ficará na história, não só como um dos presidentes mais importantes da história do Rio Ave Futebol Clube, clube em que deixa um indelével legado, mas como um dos dirigentes mais destacados na história do Futebol Português."Homem respeitado no Futebol Profissional, cultivou amizades em todos os emblemas e teve sempre a capacidade e a visão de lutar por outro reconhecimento da indústria. Enquanto Presidente da Liga Portugal, tive a honra de contar, por duas vezes, com a sua presença na Direção, e com o seu total apoio desde 2015, ano em que iniciámos juntos esta caminhada na organização."Agora que tornou pública a decisão de não se apresentar a eleições no Rio Ave FC, não posso deixar de destacar o caráter e a personalidade de António Silva Campos, garantindo-lhe que contará sempre, por parte da Liga Portugal, com toda a admiração e amizade", pode ler-se.