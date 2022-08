E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Rio Ave iniciou o campeonato com duas derrotas e sem golos marcados, num cenário que apenas se verificou uma vez, no caso em 1998/99, nas 27 anteriores presenças dos vila-condenses na 1ª Liga. Nessa época, o clube terminou o campeonato em 14º lugar. Noutro âmbito, Patrick William somou ontem minutos no jogo dos sub-23.