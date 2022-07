Richard Caimmy é reforço para os sub-23 do Rio Ave

O Rio Ave tem acertada a contratação de Richard Caimmy, defesa-central de 20 anos com destino à equipa de sub-23 do clube de Vila do Conde, mas obviamente com a promoção ao grupo principal como objetivo e dependente do seu rendimento na formação mais jovem.Richard Caimmy fez a formação no Corinthians e é esperado ainda hoje em Vila do Conde, tendo já acordado um contrato de dois anos com mais um de opção.O jovem central, de resto, chegou a estar no ano passado à experiência no E. Amadora e nos sub-23 do Famalicão, mas acabou por regressar ao Brasil.