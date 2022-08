Rio Ave aceita proposta e Pedro Amaral ruma ao Torpedo Moscovo

Pedro Amaral está de saída do Rio Ave. Conformerevelou nas últimas horas, o Rio Ave recebeu uma proposta do Torpedo de Moscovo pelo lateral-esquerdo, de 125 mil euros. Segundo apurámos, o emblema de Vila do Conde aceitou a oferta dos russos, pelo que o jogador de 25 anos vai prosseguir carreira na Rússia.O Torpedo Moscovo foi o campeão do segundo escalão russo na temporada passada, tendo por isso subido ao escalão maior. Nesta altura, tem apenas 1 ponto ao fim de seis jogos, fruto de um empate diante do Krylya Sovetov.