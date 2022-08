Rio Ave FC e Léo Vieira rescindem contrato.



Nota oficial ? https://t.co/MGDe8wVmxM#RAFC pic.twitter.com/dMilUT7xa8 — Rio Ave FC (@RioAve_FC) August 15, 2022

O Rio Ave anunciou, esta segunda-feira, ter chegado a acordo com Léo Vieira para a rescisão do contrato que ligava ambas as partes. O guarda-redes, de 31 anos, despede-se assim de Vila do Conde dois anos depois de ter chegado ao clube."O Rio Ave Futebol Clube e o jogador Léo Vieira chegaram a acordo para a rescisão do vínculo contratual que os ligava. O guarda-redes, de 31 anos, pode assim prosseguir a sua carreira noutro emblema, depois de ter cumprido oito jogos nas duas últimas temporadas. Ao Léo Vieira, que sempre representou o Rio Ave FC com grande brio, respeito e profissionalismo, desejamos a concretização dos seus objetivos pessoais e profissionais", podia ler-se no comunicado emitido pelos rioavistas.Para a baliza, o Rio Ave conta agora com Jhonatan, Magrão e Lucas Flores.