Rio Ave anuncia a contratação de João Ferreira ao Benfica

View this post on Instagram A post shared by Rio Ave FC (@rioavefc) Na temporada passada, o jogador alinhou em 16 encontros pelo V. Guimarães, clube ao qual também esteve cedido pelas águias.

O Rio Ave anunciou, esta quarta-feira, a contratação de João Ferreira, lateral-direito que chega a Vila do Conde por empréstimo do Benfica, conforme adiantou no dia de ontem . O ingresso do jovem nos vila-condenses acaba por ser um regresso a casa, já que foi no Rio Ave que João Ferreira iniciou a sua formação.Foi precisamente esse facto que 'inspirou' a publicação dos rioavistas nas redes sociais, uma vez que o clube partilhou fotos de João Ferreira com a caravela ao peito com a mensagem 'Ele está de volta a casa'. O lateral-direito, de 21 anos, mudou-se para o Benfica em 2014/15, na altura para o escalão de iniciados."Este é um regresso a uma casa onde fui feliz durante três anos, onde fiz amizades e onde evoluí muito como jogador e pessoa. Vou fazer de tudo para ajudar a equipa", disse o lateral aos meios do clube.