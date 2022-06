Rio Ave anuncia calendário de pré-época

O Rio Ave revelou, este sábado, o seu calendário de pré-época. De regresso à 1ª Liga, os vila-condenses iniciam os trabalhos a 27 de junho e têm agendados sete encontros de preparação ao longo do mês de julho.Tal como acontece sempre, o primeiro encontro de preparação dos rioavista é frente à seleção concelhia de Vila do Conde, no caso no dia 2 de julho, às 10h30. Seguem-se as partidas frente ao Sp. Braga B (9 de julho, 10h30), Tondela (9 de julho, 17 horas), P. Ferreira (16 de julho, 10h30), Feirense (16 de julho, 17 horas) e Santa Clara (23 de julho, 10 horas). A formação de Vila do Conde tem depois o seu jogo de apresentação, frente ao Ac. Viseu, agendado para as 18 horas do dia 30 de julho.Apesar de a renovação de Luís Freire ainda não ter sido anunciada, o técnico tem tudo alinhavado para continuar no clube.