Rio Ave apresenta plantel esta sexta-feira

A apresentação oficial do plantel vilacondense ao público decorre na próxima sexta-feira, dia 29. A cerimónia vai ter lugar nos Paços do Concelho de Vila do Conde, pelas 20h00.Para além da apresentação do plantel, serão ainda exibidos os equipamentos oficiais para a temporada 2022/23, que assinala o regresso dos rioavistas ao primeiro escalão de futebol profissional.: T.G.