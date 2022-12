Rio Ave arranca campanha de recolha de brinquedos para crianças do IPO

Imbuído do espírito de solidariedade tipicamente associado à época natalícia, o Rio Ave está a realizar uma campanha de recolha de brinquedos para serem posteriormente doados às crianças do IPO."Apelamos a todos os sócios e simpatizantes que se juntem a nós para tornar o Natal das crianças do IPO, um Natal especial carregado de amor e boas energias", pode ler-se na mensagem do clube de Vila do Conde.A iniciativa culminará no dia da receção ao Sporting, para a Allianz Cup, na quarta-feira, embora o Rio Ave esteja a incentivar que as doações sejam realizadas nos dias que antecedem a partida "de forma a que a recolha decorra com tranquilidade".