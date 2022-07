Rio Ave bate Ac. Viseu no jogo de apresentação aos adeptos

Na tarde em que os adeptos do Rio Ave voltaram ao estádio para conhecer o plantel para 2022/23, a equipa bateu o Ac. Viseu por 1-0. Um autogolo de André Clóvis, aos 54 minutos, acabou por fazer a diferença no marcador.Apesar de este ter sido o último encontro de pré-época de ambos os conjuntos, o ritmo de jogo ainda foi globalmente baixo. Assim, a primeira grande chance de golo só surgiu à passagem do minuto 30, com Aziz a atirar ao lado da baliza de Gril. Os viseenses ainda criaram perigo através de pontapés de canto, mas o nulo manteve-se até ao descanso.Após o descanso, o Rio Ave entrou mais afoito e acabou por ser premiado aos 54', altura em que Guga cruzou e André Clóvis desviou para a própria baliza. A partir daqui, as equipas começaram a fazer muitas alterações, principalmente o Rio Ave, e a partida ficou algo incaracterística.André Clóvis ainda atirou perto da baliza vila-condense, mas o 1-0 foi mesmo o resultado final.